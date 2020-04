Genoa, Nicola: Ora è il momento di stare a casa

Davide Nicola parla ai media del momento particolare e del suo rapporto viscerale con il Grifone.

“Ogni persona ama stare a fare il proprio lavoro e a me piace stare in panchina. E’ altrettanto chiaro che ora è il momento di stare a casa. Non penso al ritorno in campo. Adesso le uniche risposte sono quelle che attendiamo dalle istituzioni politiche e scientifiche. Solo queste sono le risposte che contano. Quello che si può e si deve fare è accettare qualsiasi decisione verrà presa. Sono felice che sia stato interrotto tutto vista la situazione in essere. Poi quando ci diranno che potremo riprendere il mio compito è quello di farmi trovare pronto”.