Genoa, Maran: Derby sfida da emozioni forti

Il Genoa scalda i motori in vista del derby di questa sera che vale non solo i tre punti in palio.

“Le emozioni sono forti, da vero derby: da derby che conta, da gara con quella forza che ti viene trasmessa da chi ama questi colori. Il vero peccato è che il nostro pubblico non sarà allo stadio per poterci incitare. Questo renderà meno colorato questo derby, ma il calore che sento in questo momento è molto forte. Si avverte per le strade la grande attesa per questa partita, purtroppo gli spostamenti sono ridotti all’osso, ma quando mi capita di essere coi tifosi capisco cosa significhi il derby per tutti loro. Siamo consapevoli e sappiamo cosa dobbiamo fare per dare loro una grande sodisfazione. Sfavoriti dalla classifica? Noi siamo il Genoa e guardiamo tutti negli occhi, li affrontiamo a viso aperto senza paura di niente. Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti, ma voglio che tutti noi guardiamo a domani con la fiducia giusta, col cuore e la testa che bisogna avere per superare questo ostacolo. Si fa la conta quotidiana in maniera scrupolosa per capire chi può essere della gara e quanti possono avere qualche minuto sulle gambe. Per questo chercherò di capire fino all’ultimo chi avrò a disposizione”.