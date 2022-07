Genoa-Mallorca 0-1, Blessin: Primo tempo giocato molto bene

Blessin commenta la sconfitta per 0-1 in amichevole subita del Genoa contro il Mallorca al termine di un ottimo test.

“Io penso che il primo tempo sia andato molto bene per i giocatori, siamo stati bravi, abbiamo creato, siamo stati in assoluto la migliore squadra, con molti palloni conquistati. Nella prima parte di gara è mancato il gol. Nel secondo tempo, invece, non abbiamo avuto molto il controllo e non abbiamo giocato come avremmo voluto, ma concentriamoci sul primo tempo che è stato veramente buono“.

“Sono contento per la squadra, per la mentalità che si sta creando nel gruppo. Noi stiamo lavorando molto duramente, e tutti stanno lavorando duramente. Questa per me è la base, perché è quello che ci serve. E sono felice per i ragazzi perché seguono e vogliono portare i concetti in campo. Questo è il principale motivo per il quale sono contento al momento”.