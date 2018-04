Un fiore tra i fiori. È il logo celebrativo presentato ieri a Euroflora, nella suggestiva cornice dei Parchi di Nervi, per i 125 anni che il club si appresta a festeggiare il 7 settembre.

Il marchio (realizzato dalla nostra Official Graphic Agency Vivo Consulting) accompagnerà da qui in avanti il ricco protocollo di eventi, già iniziati per valorizzare questa ricorrenza a livello locale e nazionale, vista la primogenitura del club di calcio più antico in Italia.

A svelare la novità oggi i rappresentanti di Genoa Cfc e Fondazione Genoa 1893 che stanno cooperando attivamente nelle iniziative che germogliano, è proprio il caso di dirlo, a getto continuo. Nel logo è raffigurata la Coppa Challenge – Coppa d’Onore. Si tratta del primo trofeo assegnato in campo nazionale dalla F.I.F., progenitrice della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e riacquistata di recente a Miami (USA) dalla Fondazione.

Alla conferenza è intervenuto il responsabile marketing del Genoa Daniele Bruzzone: “Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo elemento. A scanso di equivoci non va a sostituire il logo ufficiale, ma rappresenta un valore aggiunto”. Con lui l’avvocato Giorgio Guerello, membro della Fondazione: “E’ un onore e un motivo di soddisfazione essere riusciti a riportare a Genova e in Italia la Coppa Challenge, che andrà a consolidare la collezione di trofei esposti nel Museo della Storia del Genoa”.

In rappresentanza della squadra Davide Biraschi, ex nazionale Under 21 e convocato da poco per uno stage con la rappresentativa azzurra maggiore. “E’ bello e gratificante, per me e i compagni, indossare una maglia come questa per tutto ciò che comporta per queste implicazioni. E’ un privilegio di pochi. Rispetto alla scorsa stagione, siamo andati decisamente meglio salvandoci in anticipo. Vogliamo concludere bene il campionato”.