Genoa, le statistiche di questa prima parte di stagione

Tempo di sosta e primi bilanci della gestione dei calciatori a disposizione di Blessin in questa prima parte di B.

Come è immaginabile pensare, Il più impiegato è il portiere spagnolo Josep Martinez che è sceso in campo in tutte le partite che il Genoa ha giocato per un totale di 630 minuti disputati. Insieme all’estremo difensore anche RaduDragusin, centrale difensivo arrivato in estate. Con loro, ma un gradino sotto, a completare il podio ipotetico, ecco Morten Frendrup che ha giocato 621 minuti, quattro in più di Silvan Hefti fermo a 617.

Più distaccati, ma abbastanza vicini, anche Milan Badelj con 585 minuti e Massimo Coda che di minuti ne conta 572.