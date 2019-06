Genoa, la Primavera a caccia della salvezza

Anche questo cerchio si è chiuso. La selezione Primavera ha ultimato sul campo di Arenzano la rifinitura per il ritorno play-out con l’Empoli che si giocherà a Monteboro mercoledì. Dopo il pareggio consegnato dalla gara di andata (1-1) che ha lasciato aperti i giochi, i giocatori si ritroveranno domattina per la partenza direzione Toscana. Al termine di un’annata fitta di impegni, mister Sabatini ha optato per far riposare i ragazzi a Genova, piuttosto che partire un giorno prima come in alcune delle precedenti trasferte. Anche per una questione di orari. In questa partita decisiva in chiave salvezza tutti gli elementi della rosa, compresi quelli non a disposizione, sono stati precettati dallo staff per fare gruppo. L’inizio del match è previsto alle ore 15.