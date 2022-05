Genoa-Juve 2-1, Blessin: Siamo ancora vivi

E’ un Blessin al limite della commozione quello che commenta il successo del suo Genoa contro la Juventus questa sera al Ferraris.

“Siamo ancora vivi, dobbiamo lavorare sodo e siamo molto felici per Criscito. Mimmo ha avuto le palle di calciare quel rigore. Oggi abbiamo fatto male soltanto i primi 20 minuti. Sono invecchiato di 30 anni per questo finale clamoroso. Ci sono quei 5 minuti matti in stile Real Madrid Manchester City. Non siamo i più qualitativi, ma dobbiamo essere aggressivi continuamente. Questa è la mentalità giusta. Ho voluto consolare Amiri per la prestazione che ha fatto a prescindere da quel tiro sbagliato nel finale”.