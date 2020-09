Genoa, intesa vicina tra Preziosi e Balotelli

Sempre più vicino Mario Balotelli con la trattativa che lo dovrebbe portare al Genoa in dirittura d’arrivo.

Balotelli al Genoa è questione di dettagli: contratto di un anno più opzione per un’altra stagione, la formula dovrebbe essere questa. Le parti ne stanno parlando, la trattativa ancora non è chiusa ma è molto ben avviata, in discesa, e tutto lascia pensare che vada a buon fine.

Una scommessa che Preziosi vuole giocare per provare a far sognare una piazza oramai disillusa e sconfortata.

L’ultima stagione per Balotelli è stata tutt’altro che positiva: al Brescia era arrivato come un colpo che c’entrava poco con la zona salvezza, poi il rapporto si è andato via via sfilacciando: contributo in campo quasi mai all’altezza (19 partite e 5 gol).

Questo è il passato. Il Genoa nel futuro.

fc