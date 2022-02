Genoa-Inter 0-0, quinto pari consecutivo per il Grifone

Ancora un pari per il Genoa di mister X Blessin che ferma la corazzata Inter al Ferraris nell’anticipo di serie A.

La squadra di Inzaghi non approfitta del pari casalingo del Milan contro l’Udinese e non riesce a battere il Genoa nella trasferta di Marassi. L’Inter fa la partita ma si scontra con un avversario molto attento ed organizzato. Nel primo tempo Melegoni mette paura ad Handanovic. Nella ripresa D’Ambrosio colpisce la traversa dagli sviluppi di un angolo. Nel finale una chance per Lautaro ben contrastato da Ostigard. Finisce 0-0, Inter sempre a -2 dal Milan ma con una gara in meno. Genoa a 17