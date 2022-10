Genoa in ansia per le condizioni di Marko Pajac

Genoa in ansia per le condizioni dell’esterno rossoblù Marko Pajac.

Servono altri esami per capire qual è l’entità dell’infortunio subito dal calciatore nell’ultima sfida disputata a Terni. Il croato ha riportato una distorsione al ginocchio, ma occorre verificare se ci sono problemi per i legamenti oppure no.

Inutile dire che se fosse confermata la prima ipotesi, Pajac starebbe fuori a lungo. Una notizia che mister Blessin può compensare, in parte, con il ritorno in gruppo, e in campo, di Czyborra che sabato scorso contro gli umbri è entrato col piglio giusto ed è stato autore di un buon secondo tempo. Potrebbe toccare a lui scendere sul terreno di gioco nelle prossime gare contro Brescia e Reggina.