Genoa, il Cagliari vince ed infiamma la lotta salvezza

La zona calda della classifica di serie A continua ad essere più viva che mai con il Genoa che non può dormire sonni tranquilli.

Si fa sempre più aperta la corsa salvezza in Serie A: il Cagliari continua la sua striscia positiva battendo anche la Roma per 3-2. Il successo sui giallorossi vale ai sardi la terza vittoria di fila e l’aggancio in classifica a Torino (che ha però due gare in meno) e Benevento, a quota 31.

Rallentano invece le altre squadre che lottano per salvarsi. La Fiorentina non va oltre l’1-1 casalingo contro la Juventus: un buon punto per la Viola che però non cambia di molto la situazione in classifica. La squadra di Iachini sale infatti a 34 punti, +3 sul Toro ma con due partite in più disputate.

Nell’anticipo delle 12.30 l’Udinese ha strappato tre punti pesantissimi in casa del Benevento. I friulani volano a 39 chiudendo una volta per tutte il discorso salvezza, mentre la squadra di Inzaghi rimane invischiata in piena lotta per non retrocedere. I sanniti rimangono a quota 31 proprio come il Toro (che deve però giocare domani con il Napoli e recuperare la gara con la Lazio) e vengono raggiunti dal Cagliari, vittorioso sulla Roma.

Chiude il programma domenicale la goleada realizzata dall’Atalanta al Bologna: il 5-0 subìto lascia gli emiliani a 38 punti, in una posizione ancora relativamente tranquilla e sufficientemente distante dalla zona calda.

La giornata di Serie A si era aperta ieri con la vittoria del Genoa sullo Spezia: gli uomini di Ballardini volano dunque a 36 ed ipotecano la salvezza, mentre la banda di Italiano resta a quota 33, a +2 sul Toro e +5 sul Cagliari terzultimo. La vittoria del Crotone a Parma suona invece come la definitiva condanna degli emiliani, fermi a 20 punti.