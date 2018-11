Genoa, Hiljemark: meritavamo di vincere il derby

Uno sguardo indietro e uno avanti. Piccoli, grandi rimpianti per i due punti lasciati nel derby in cui è entrato in 39 azioni.

Piccole, grandi speranze per la trasferta di Torino, per cercare di riassaporare il gusto dei tre punti. Oscar Hiljemark inquadra così il passato recente e il prossimo futuro.

“Per il modo in cui abbiamo giocato domenica meritavamo la vittoria. Il punto è stato positivo solo per muovere la classifica, ma non ha rispecchiato l’andamento dell’incontro e la differenza di occasioni create. Andremo a Torino con la consapevolezza di affrontare una partita difficile contro una squadra fortissima. Mettendo in campo il giusto atteggiamento penso che abbiamo le qualità per puntare alla vittoria”.