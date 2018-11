Pallavolo, Lunezia rafforza il suo centroclassifica: battuto 3-0 l’Albenga

Sarzana – 29/11/2018. Al Palabologna sarzanese il Lunezia Volley incassa la seconda vittoria interna consecutiva per 3-0 (dopo quella col Maurina Strescino) che contribuisce, oltre che a fortificarne il centroclassifica, alla fiducia in sé stessa di squadra molto giovane.

Mancavano il centrale Mendoza e l’ala Bernardini appena operata…dunque la Brizzi alzatore con la Lupi opposto, centrali la Guelfi e la Lorusso “prestata” dal settore giovanile, di banda la Gorgoglione e la Canossa; con la Fiorino e la Salvetti ad alternarsi da liberi.

Questo poi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure femminile era la 6.a giornata: Acqua Minerale Di Calizzano Carcare-Cffs Cogoleto 3-0, Grafiche Amadeo San Remo-Gabbiano Andora 3-1, Maurina Strescino Imperia-Acli Santa Sabina 1-3, Tigullio S. Margherita-Admo Lavagna 0-3 e Vgp Genova-Virtus Sestri 3-1.

LUNEZIA – ALBENGA 3 – 0.

Set: 25-20 / 25-22 / 25-18.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 1, Lupi 19, Guelfi 4, Lorusso 3, Gorgoglione 17, Canossa 9, Fiorino e Salvetti liberi; n.e. D’ Arcangelo, Schiffini, Spadone. All. Pascucci.

ALBENGA: Badano, Caprioglio, Carofiglio, Cassisi, Cavallaro, Curto, Pratali, Salati, Vernazzano, Vernettimansincoppet, Luzzo libero. All. Pezzillo.

ARBITRI: Shuli e Pantani.

Nella foto da sinistra Lupi, Canossa, Lorusso, Brizzi, Gorgoglione (di spalle) e nascosta in fondo Fiorino.