Genoa, giornata di corsa nel ritiro di Neustift

Un’altra tornata in palestra tra circuiti fissi e variabili personalizzate. E’ iniziata così, come nella giornata precedente, l’attività al centro sportivo di Neustift, raggiunto a bordo delle navette per i 7 chilometri e mezzo da coprire. Una sessione al chiuso con i preparatori, prima delle lezioni tattiche sfoderate dallo staff di mister Ballardini. Oplà. Da una parte i movimenti agganciati alla fase difensiva, dall’altra gli schemi appesi alle prove di attacco. Le prime infarinature per entrare gradualmente nel vivo dei lavori. Il preludio ai collaudi nelle partitelle che vivacizzano gli appuntamenti pomeridiani, seguiti da un numero crescente di supporter. Nel fine settimana le presenze raggiungeranno l’apice, per la prima uscita con i dilettanti del Fc Stubai.