Genoa, Ghiglione tra i top assistman di serie A

Al primo posto, ex aequo con il fiorentino Biraghi e il romanista Karsdorp, tra gli esterni di difesa in grado di produrre passaggi trasformati in gol. Con l’ultimo depositato al Mapei Stadium sulla testa di Eldor Shomurodov fanno quattro. Paolo Ghiglione, cresciuto nel settore giovanile rossoblù, si sta confermando sempre più uno specialista in materia dopo i dati registrati la scorsa stagione. Sono palloni con il contagiri, difficili alla lettura degli avversari, quelli che spiovono dalla fascia di appartenenza. Una nota di merito. Basti pensare che il primatista assoluto di assist in Serie A Tim è il romanista Mkhitaryan (7), seguito dal milanista Calhanoglu (6), che agiscono però in posizioni più avanzate del campo.