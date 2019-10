Genoa, focus sull’avversario Brescia del sabato sera

Una partenza positiva blindata grazie al rendimento difensivo. In tre delle sette partite disputate (deve recuperare la gara con il Sassuolo), il Brescia, allenatosi nel pomeriggio a Torbole Casaglia, ha concluso con la porta inviolata. Solo 8 le reti incassate per la sesta miglior difesa del torneo. Mister Corini attende notizie positive dal possibile recupero di Viviani. A livello statistico sono trentuno i match giocati al ‘Tempio’ tra le due squadre con una tradizione favorevole al Grifone (17 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte). L’ultimo successo degli ospiti, guidati in panchina dal mitico Gigi Simoni, risale al campionato 1978/79. Decise un gol di Gabriele Podavini (16 presenze in rossoblù nel 1987/88).