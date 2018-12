Genoa-Fiorentina, Prandelli: vogliamo i tre punti

Non è una partita come le altre per mister Prandelli che, con il suo Genoa, affronterà, per la prima volta dall’addio del 2010, la sua ex Fiorentina.

L’ex Ct azzurro però non si lascia abbandonare ai sentimentalismi ed ora ha in testa solo il Grifone, anche la Viola rimarrà sempre nel suo cuore.

“Non sono ancora entrato nell’ordine di pensare o vivere emozioni perché siamo tornati da poco da Cagliari e dobbiamo preparare la partita. Farò riflessioni stasera, da solo. Certo ho voglia di rivivere qui in una società altrettanto blasonata quello che ho vissuto ma noi vogliamo vincere contro una Fiorentina forte e giovane e che vuole vincere. Ho un rapporto straordinario con Firenze, ho l’abbonamento che ho comprato pagando, ho un grande affetto con la tifoseria ma mi capirà se per i 90 minuti penserò solo alla partita delicata per il Genoa. Prima e dopo invece resta tutto uguale”.