Genoa, fermento in allenamento e al calciomercato

C’è fermento a Villa Rostan dove la squadra sta proseguendo gli allenamenti per la partita con il Sassuolo. Un’attività focalizzata sui campi di gioco, ma che si propaga tra le mura della sede per la campagna di rafforzamento, scattata con il primo giorno di calcio-mercato. Per le prime ufficializzazioni è questione di poco. Già per la partita con gli emiliani, il coach Nicola potrà contare su nuovi innesti. Oggi per il team nessun raduno a colazione o pranzo. Una mossa di alleggerimento dopo il tour de force introdotto dallo staff con il cambio di conduzione. Esercitazioni e partitelle a tema hanno visto impegnati tutti gli elementi, tranne il lungodegente Kouamé e Lerager. Venerdì un’altra tornata, puntata sui risvolti tattici.