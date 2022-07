Genoa, febbre rossoblu: Nord esaurita, abbonamenti a ruba

La retrocessione non ha scalfito l’amore dei tifosi verso il Genoa, anzi lo ha potenzialmente rinsaldato.

Nelle prime ore della mattinata di ieri ci eravamo lasciati con la Nord sold-out. Sui social più di un messaggio di sconforto. Oggi, ancora una volta via social, si prende atto del fatto che molti giovani tifosi rossoblu, utilizzatori accaniti di canali come Instagram e TikTok, si stanno organizzando per rendere ancor più infuocato il clima intorno al Genoa. Un’organizzazione spontanea per riempire il più possibile anche la Gradinata Sud.