Genoa, Favilli: Felice per il gol nella Primavera

Due lampi nella partita della Primavera con la Roma. Due gol per puntare il presente e gettare le basi per il futuro. Notizie positive da Andrea Favilli.

L’attaccante livornese sta accelerando a grandi falcate verso il rientro effettivo nel gruppo di mister Prandelli. Un’opzione in più per il rush finale. “Per prima cosa ringrazio mister Sabatini, lo staff e tutti i ragazzi della Primavera per il modo in cui sono stato accolto. E’ stato importante per me giocare tutti i 90 minuti, era da tempo che non capitava. Per un attaccante poi ritrovare il gol è sempre una iniezione di fiducia. E’ uno stimolo per dare il massimo e continuare a lavorare a tutta, con l’obiettivo di ritrovare la migliore condizione e poter essere presto di aiuto ai compagni”.