Genoa, El Yamiq: Voglio farmi trovare pronto

Pronto a rincominciare dove avevi lasciato? Di Grifone in Grifone. Reduce da una stagione con il sapore di un bacio perugino, deciso a scartare le richieste di mercato dopo un campionato positivo, Jawad El Yamiq ha riabbracciato il Genoa.

Il primo amore italiano. Una bella storia la sua. “Sono contentissimo. E’ vero che c’è tanta competizione in difesa, ma è un bene per tutti che si lotti per il posto” dice in un italiano stentato ma comprensibile. “Mia sorella vive a Genova da undici anni. Anni fa le avevo chiesto la maglia del Genoa. Non so perché. Ho sempre avuto simpatia per questa squadra, la più storica in Italia. Il bilancio di questi giorni è positivo. Si fatica e c’è stanchezza per il lavoro fatto, con la consapevolezza di come sarà utile per il futuro. L’obiettivo è restare qui, allenarmi al massimo, farmi trovare pronto”.