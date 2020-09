Genoa, ecco Perin mentre firma per il Grifone!

In barba ai tanti che pensavano che la trattativa del ritorno di Perin al Genoa fosse solo una panzana, una montatura di qualche testata giornalistica per essere più seguita o vendere più copie, ecco la foto di Mattia mentre oggi firma il contratto, assieme al DS Daniele Faggiano, che lo lega al Grifone per la stagione 2020-21 (Foto TanoPress CFC Genoa).

La trattativa era stata già conclusa nella giornata di lunedi 31 agosto tra Juventus e Gernoa, mentre con il giocatore l’accordo era del sabato precedente.

Contenta la dirigenza del Genoa e l’allenatore Maran, contentissimo il portiere che torna per la terza volta – come Liguria Notizie aveva scritto sabato 29 agosto – in rossoblu.

Mattia già da domani sabato è a disposizione del nuovo tecnico per gli allenamenti.

E’ il primo tassello del mosaico che Faggiano da allestendo per il nuovo Genoa.

Altre trattative, definito l’accordo con Juan Jesus, praticamente fatta anche con la Roma, salgono le quotazioni di Fernando Llorente in uscita da Napoli, mentre sembra prendere corpo anche il ritorno in rossoblu di Ranocchia, ulteriore rinforzo per la difesa. Sembra invece scartata l’ipotesi Pavoletti, sempre alle prese con problemi fisici.

Intanto i tifosi rossoblu si godono il ritorno del portiere dal cuore genoano.

Franco Ricciardi