Genoa, domani la partenza per il ritiro di Neustift

The end. Attesa finita. Lunedì mattina il nuovo Genoa costruito dal presidente Preziosi e dai vertici dirigenziali, tra le società più attive sinora sul mercato, per numero di movimenti sia in entrata che in uscita, volerà a Neustift im Stubaital per l’avvio della preparazione ufficiale, a conclusione del pre-raduno a Genova per test atletici e rilevazioni funzionali. Dopo l’inizio morbido, si entra pienamente nel vivo. Con la palla che passa nella metà campo di mister Ballardini, pronto a plasmare il team dopo la fisiologica fase di studio e l’opera di assemblaggio strada facendo.

Il Grifone resta vigile per completare l’organico e sta mantenendo vivi i contatti e le relazioni su più fronti. Già la prossima settimana potrebbe raggiungere il ritiro austriaco un altro elemento entrato nel mirino negli ultimi giorni. Le avanguardie dello staff rossoblù intanto hanno anticipato la partenza per Neustift, allo scopo di ottimizzare l’insediamento logistico e predisporre l’accoglienza. Lunedì pomeriggio alla SportPlatz è in programma una seduta di allenamento. Sabato invece è in programma la tradizionale prima uscita contro la rappresentativa della Val Stubai.