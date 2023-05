Genoa, difesa di ferro: rete inviolata per 20 partite su 38

La migliore difesa è l’attacco, racconta un vecchio proverbio, questo anche per il Genoa in questo campionato appena concluso.

Di sicuro gestire il pallone tra i piedi, diminuisce il rischio di incorrere in guai nella propria area di rigore. Nel campionato 2022/23, chiuso una settimana fa dalla vittoria con il Bari e da un’altra festa di popolo, il Genoa di capitan Sturaro ha tenuto il possesso della sfera, mediamente, per 57,4 minuti a partita. Nessun competitor ha pareggiato la percentuale. C’è un’altra graduatoria in cui il Grifone ha costruito i suoi successi. Quella dei clean-sheet. Cioè le volte in cui è stata mantenuta la porta inviolata. Sono state 20 in 38 incontri, più del 50% dei match. Ex aequo col Frosinone. L’altra vincitrice della Coppa Nexus, il premio della Lega B per la promozione diretta.