Genoa, Criscito: vogliono ritirarmi con il Genoa in serie A

Criscito suona la carica: vuole chiudere la carriera al Genoa e lo vuole fare con la promozione in serie A.

“Prima dell’arrivo di Gilardinonon c’ero, non so che cosa succedeva. Ma una volta arrivato qui ho trovato un gruppo disponibile, un mix tra giovani ed esperti. E tutti camminiamo nella stessa direzione, verso la Serie A. Lo vogliamo fare per questa piazza, che con la Serie B non c’entra niente”.

Sulla cadetteria: “La Serie B di oggi? Rispetto a quella del 2007-2008, ora c’è meno qualità. Ma trovi squadre molto organizzate che corrono e lasciano pochi spazi. Non è facile affrontarli. Le sorprese del campionato? In positivo il SudTirol. In negativo Benevento, Spal e Brescia, che a inizio anno lottavano per la promozione e ora occupano le ultime posizioni”