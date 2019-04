Genoa, Criscito: Ritrovare la giusta mentalità

Ospite al Genoa Tribe Festival in corso a RDS Stadium. In mezzo alle strategie digitali del work-shop e quelle per riprendere il cammino con la squadra. A contatto con l’entusiasmo dei giovanissimi impegnati nella Values Cup e nelle semifinali della Esports Cup, il capitano Mimmo Criscito ha parlato dei temi all’ordine del giorno. “Non ci siamo dimostrati all’altezza nelle ultime due partite, è inutile girarci intorno. Dobbiamo ritrovare la mentalità vincente messa in campo contro la Juve. Quando si perde significa che qualcosa è andato storto. Ieri abbiamo trovato una squadra forte come l’Inter e anche in giornata. L’importante è rimanere uniti: società, squadra, tifosi. Preoccupati? Direi più arrabbiati. Tornare a Napoli è sempre bello per me. Al San Paolo dovremo essere umili e concentrati contro una grande squadra”.