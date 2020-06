Genoa, Criscito e la salvezza: Saranno 12 finali

Capitan Criscito commenta il tema della ripresa del campionato con il nuovo calendario ufficiale comunicato dalla Lega di Serie A.

“Con il caldo si farà fatica, ma ho giocato anche a -10 gradi. Non è mai stato un problema”.

“La voglia di ricominciare era tanta – ha rivelato Criscito – il campionato si è fermato a marzo e ora ci stiamo preparando per ripartire da dove eravamo rimasti. Non credo assolutamente che ci ritroveremo penalizzati dalla sospensione”. Uno stop comunque arrivato in un buon momento per il Genoa: “Sappiamo che prima della chiusura stavamo disputando grandi partite, ma ora questo dobbiamo lasciarcelo alle spalle. Pensiamo alle prossime 12 gare, sappiamo che per noi saranno tutte finali – ha ammesso il difensore -“. Poi la promessa ai tifosi: “Noi abbiamo sempre creduto nella salvezza e continueremo a crederci fino all’ultimo”.