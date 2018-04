Genoa, continua la prevendita per Roma

E’ iniziata la prevendita dei biglietti settore ospiti per la partita Roma-Genoa, in programma mercoledì all’Olimpico per il turno infrasettimanale correlato alla 33a giornata. In base alle determinazioni dell’Ordinanza Prefettizia emessa per l’incontro, i tagliandi a disposizione dei supporter genoani sono unicamente riservati ai non residenti nella regione Liguria, con la condizione che siano titolari di tessera Dna Genoa. Per i residenti in Liguria non è stata accordata la possibilità di acquistare i biglietti. Il prezzo dei titoli di accesso per il settore dedicato (Distinti Ospiti, ingressi 50 e 52), è di 30 euro tariffa intera, 27 euro per le donne e 21 euro per gli Under 14 e gli Over 65, più i diritti di prevendita applicati sul circuito di VivaTicket (i punti vendita sono consultabili sul sito www.vivaticket.it).