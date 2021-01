Genoa-Cagliari, preparazione in vista dello scontro salvezza

Appuntamento martedì pomeriggio al Centro Sportivo Signorini per tornare a rimboccarsi le maniche dopo questa giornata dedicata al riposo. Ricaricare le batterie. Battere il ferro ora che è caldo. Dopo la visita a casa Atalanta ecco domenica, al Ferraris, lo scontro diretto con il Cagliari che chiude il girone di andata. In vista del match con gli isolani, impegnati stasera con il Milan alla Sardegna Arena, non sono attesi stop indotti da squalifiche a carico. Oltre a monitorare il processo di recupero degli indisponibili, e verificare gli acciacchi riportati nella sfida di Bergamo, proseguono in ambito mercato incontri e contatti per limare la rosa che affronterà la seconda parte di stagione, dopo gli innesti già concretizzati di Strootman e Onguéné.