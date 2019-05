Genoa-Cagliari, Criscito: Punto guadagnato

Sul dischetto un pallone che pesava come un macigno per rotolare fuori dall’inferno che si era spalancato sotto i piedi. Una conclusione in cui c’era tutta la rabbia di capitan Mimmo Criscito per un finale di stagione così sofferto. Resta la trasferta di Firenze prima di tirare le somme. “Ero sicuro di fare gol. Sono due punti persi per come sia andata la partita sul piano del gioco, uno guadagnato per come si fosse messa. Ci mancano i gol. Piatek faceva reparto da solo. Sono arrivati sostituti all’altezza che hanno avuto un inserimento non facile. A volte paghiamo un po’ di sfortuna negli episodi. Il vantaggio di Pavoletti ci ha tagliato le gambe. Si apre una settimana importante per preparare al meglio la trasferta di Firenze. Un altro esame da superare: ce la possiamo fare…”.