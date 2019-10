Genoa-Brescia, Thiago Motta: Ho sensazione buone

Prima conferenza stampa per il neo allenatore del Genoa Thiago Motta che presenta il suo esordio domani sera contro il Brescia.

Il Grifone è chiamato ad un cambio di passo se vorrà levarsi dalle secche della bassa classifica.

“Ho sensazioni buonissime perché in allenamento ho visto enorme disponibilità e sono convinto che faremo una grande partita.

Sarà una partita difficile. Possono succedere tante cose, perché entrambe le squadre devono vincere.

La cosa che conta però è che dimostriamo di essere una squadra.

È una partita importante per tutti, ma dal primo all’ultimo minuto dobbiamo lottare fino alla fine e fare una grande prestazione. Questo è quello che conta.

Del passato, per rispetto ad un collega che ha fatto il suo lavoro nel miglior modo possibile, non voglio parlare.

Dobbiamo pensare al futuro e ad essere una squadra.

Non so giudicare quello che è successo con i tifosi. Quello che posso fare è che per il bene del Genoa dobbiamo avere positività, soprattutto dai tifosi. Noi daremo tutto quello che abbiamo per ottenere un risultato positivo.

Gumus l’ho visto molto bene, come gli altri.

La squadra fisicamente l’ho trovata benissimo. Ho potuto fare dei begli allenamenti.

Non conta tantissimo se giocheremo dietro a 3 o a 4. Noi giochiamo in casa e dobbiamo pensare a fare una buona prestazione. Ai numeri non faccio tanta attenzione. Tutti i giocatori sono compatibili fra loro”.