Genoa, Blessin: Voglio una squadra aggressiva e rapida

Il tecnico Blessin si presenta ai tifosi e suona la carica in vista del match contro l’Udinese al Ferraris.

“E’ un momento in cui non abbiamo nulla da perdere, possiamo rimontare con il gioco ma soprattutto con la giusta mentalità. oglio un Genoa che sia ‘cattivo’ in ogni partita, che in campo metta tutta la sua grinta, che sia aggressivo. Il mio è un calcio di velocità, pressing e ragionamento”.

“Sono in un grande club, con tradizione e che ha vinto nove scudetti, che ha con tifosi fedeli. E in questo momento abbiamo bisogno di loro e di tutte le componenti del club. Dobbiamo tirare fuori il meglio da ogni situazione tutti insieme”.