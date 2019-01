Genoa, Biraschi tra i difensori top europei

Sempre più in alto come recitava il claim di una celebre pubblicità che fece scuola. Dopo essersi guadagnato i galloni di vice-capitano a furia di prestazioni in trincea, oltre che per l’attaccamento alla maglia, Davide Biraschi, 24 anni lo scorso luglio, incassa un riconoscimento di quelli che meritano applausi. Clap, clap. L’ex nazionale U.21 risulta infatti al primo posto, nei cinque maggiori campionati professionistici europei, per numero di dribbling riusciti all’interno della categoria difensori centrali. Giocando il Genoa a tre dietro, è compreso in questa. Sono stati 30 i dribbling perfezionati ai danni degli avversari nel girone di andata, sintomo di una personalità che si rispecchia poi nella pulizia degli interventi in chiusura, come certificano le poche ammonizioni e squalifiche decretate. I secondi a pari merito nel ranking, con 13, sono due che militano in Premier League: Abdou Diallo e Jordi Amat.