Genoa, Biraschi: grande gara contro l’Udinese

Il difensore del Genoa Biraschi, tornato da un lungo infortunio, commenta il pari della sua squadra contro l’Udinese.

Una prestazione positiva del difensore infortunato proprio nella gara di andata contro la squadra friulana e che riconsegna a Ballardini un elemento molto affidabile per la retroguardia rossoblu per il finale di stagione.

“Hanno una squadra di grandi valori, uno su tutti De Paul. In fase offensiva hanno però anche altri grandi giocatori, come Llorente e Pereyra: è stato difficile, ma in settimana ci siamo preparati bene, l’abbiamo preparata in modo quasi perfetto. Abbiamo fatto una grande partita soprattutto dal punto di vista difensivo”.