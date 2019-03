Genoa, biglietti disponibili per la sfida con CR7

Il Genoa Cricket and Football Club comunica che i biglietti per la partita con la Juventus (domenica 17 marzo, ore 12:30) saranno reperibili da oggi, mercoledì 6 marzo, al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 (chiuso solo lunedì, orario continuato 10-19).

Dalle ore 10 di venerdì i tagliandi saranno inoltre acquistabili presso le ricevitorie Ticketone distribuite sul territorio nazionale o con modalità on-line su www ticketone.it (la vendita on-line è riservata esclusivamente ai possessori di tessere del tifoso di qualsiasi club).

La Società ha previsto nella tabella prezzi una tariffa intera, una per gli Under 16 e una per i titolari di tessere Dna Genoa che non abbiano sottoscritto l’abbonamento per la corrente stagione sportiva. L’agevolazione denominata Dna Genoa è esercitabile sia al Ticket Office, sia nelle ricevitorie Ticketone, sia on-line (occorre inserire il codice stampato sulla tessera).

L’acquisto dei biglietti settore ospiti (settore 6, capienza 2032 posti) è riservato ai soli possessori di tessera del tifoso della Juventus. Per i residenti nella regione Piemonte anche la vendita degli altri settori è limitata esclusivamente ai titolari di tessera del tifoso Juventus.

PREZZI E TARIFFE

(I=INTERA; D=DNA GENOA; U=UNDER 16

Tribuna Centrale / I: 150 euro – D: 120 euro – U: 70 euro

Distinti / I: 60 euro – D: 50 euro – U: 25 euro

Gradinata Sud / I: 35 euro – D: 25 euro – U: 15 euro

Settore 5 / I: 35 euro – D: 25 euro – U: 15 euro

Settore Ospiti / I: 35 euro – U: 25 euro

