Genoa, numeri di maglia e convocati per il Benevento

Per la partita di questa sera contro il benevento in Coppa Italia il Genoa ha diramato l’elenco dei calciatori convocati da mister Blessin. Non ci saranno, come previsto Sturaro e Ilsanker entrambi sulla via del recupero e non ci sarà neppure Pajac.

Il tecnico tedesco potrà contare su molti dei nuovi volti arrivati dal mercato rossoblu.

Ecco i nuovi numeri di maglia del Genoa per la stagione sportiva che inizia questa sera al Ferraris.

1 Semper

2 Sabelli

3 Czyborra

5 Dragusin

9 Coda

10 Melegoni

11 Gudmundsson

13 Bani

14 Vogliacco

18 Ekuban

19 Favilli

20 Candela

21 Yeboah

22 Martinez

24 Jagiello

25 Vodisek

29 Cassata

32 Frendrup

36 Hefti

39 Besaggio

47 Badelj

50 Yalçin

73 Masini

90 Portanova

91 Kallon

99 Galdames