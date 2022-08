Genoa-Benevento, Blessin: Migliorare la nostra mentalità

Blessin presenta la sfida casalinga del Genoa contro il Benevento di questa sera.

“E’ sempre difficile in poco tempo affrontare due volte la stessa squadra – ha spiegato il tecnico Blessin -. Ricordo una gara con buone giocate ma anche loro hanno fatto bene e nella prima giornata pur perdendo hanno creato moltissimo subendo solo dopo un errato retropassaggio e sono stati sfortunati”.

“Loro sono sotto pressione sicuramente ma noi, si è visto anche con il Venezia, dobbiamo migliorare il possesso palla. Abbiamo fatto degli errori in queste due gare e non mi stancherò mai di dire che bisogna lavorare di più e dare sempre il massimo. Dobbiamo migliorare la nostra mentalità: bisogna capire che per vincere bisogna dare sempre il cento per cento, non basterà arrivare al 90/95 per cento. Va bene l’entusiasmo per aver passato il turno e vinto la prima ma la strada è lunga e bisogna stare sempre sul pezzo”.

Il Genoa troverà un Ferraris con un bel colpo d’occhio visto che tra abbonati e paganti si dovrebbero superare i ventimila tifosi. “Non vedo l’ora di vedere i nostri tifosi”.

Si va verso la conferma di Martinez in porta. “Il problema portiere non lo vedo e per noi non esiste. Abbiamo due portieri bravissimi, non c’è nessun caso – ha sottolineato Blessin -.

Nella prima partita Martinez ha fatto molto bene e nel gol subito a Venezia l’errore nasce da Manolo (Portanova) che in barriera si fa stringere troppo, oltre al fatto che sulle punizioni i cambi di direzione sono sempre brevi”.