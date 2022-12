Genoa, beffa El Yamiq: meteora rossoblu protagonista in Qatar

Al Genoa si mordono le mani per quello che sarebbe potuto essere e non è stato con El Yamiq ora protagonista in Qatar.

Si parlerà per decenni del Marocco di Regraui. Di come una squadra africana, per la prima volta dopo un secolo, sia riuscita a raggiungere le semifinali della Coppa del Mondo. Comunque vada la gara che può valere la finalissima, il team magrebino ha fatto la storia. L’ha fatta con giocatori top come Hakimi e Ziyech, ma anche con elementi riusciti a riscattarsi dopo esperienze negative nei tornei più importanti. Come Jawad El Yamiq.

Cheddira è il capocannoniere della Serie B, Hakimi è stato devastante in maglia Inter. E poi Amrabat e Sabiri, attualmente essenziali per Fiorentina e Sampdoria. In Serie A è passato anche El Yamiq, difensore del Marocco, una delle migliori quattro squadre del pianeta.

Ingaggiato dal Genoa nell’inverno del 2018, El Yamiq non ha certo avuto grande fortuna in città e in generale in Italia. Appena quattro presenze, prima di essere ceduto in prestito al Perugia. Nella serie cadetta la situazione è migliorata, vista una maglia da titolare conquistata.