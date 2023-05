Genoa-Ascoli, l’arbitro è Sozza di Seregno

La partita tra Genoa e Ascoli in programma sabato (ore 14) allo stadio “Luigi Ferraris”, valida per la 36ma giornata di campionato, è stata affidata alla direzione arbitrale di Simone Sozza appartenente alla sezione A.I.A. di Seregno. La Commissione Arbitri Nazionale ha designato, per il ruolo di assistenti, Emanuele Prenna (sezione di Molfetta) e Pietro Dei Giudici (sezione di Latina). Il quarto ufficiale è Valerio Crezzini, in rappresentanza della sezione A.I.A. di Siena. La video assistenza vedrà all’opera l’arbitro Vmo Valerio Marini della sezione di Roma 1, con la collaborazione dell’assistente Vmo, Oreste Muto, della sezione di Torre Annunziata.