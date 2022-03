Genoa, aperta la prevendita per la trasferta di Verona

Si è aperta la prevendita settore ospiti per il posticipo con l’Hellas Verona di lunedì 4 aprile per il Genoa allo stadio Bentegodi (ore 18:30). I tagliandi “Curva Nord Ospiti” sono acquistabili, al prezzo di 25 euro (5 euro per gli Under 14) comprensivo di diritti, online sul circuito Vivaticket e inoltre nelle ricevitorie autorizzate. L’acquisto per i residenti in provincia di Genova è limitato al Settore Ospiti. Il termine della prevendita è fissato domenica 3 aprile alle ore 19. E’ obbligatorio presentare documento d’identità in corso di validità e, per l’accesso allo stadio, essere in possesso di Green Pass Base e di mascherina FFP2. I biglietti Settore Ospiti non saranno in vendita alle biglietterie dello stadio il giorno della partita. Si raccomanda pertanto di non recarsi a Verona se sprovvisti di tagliando.