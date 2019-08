Genoa, Andreazzoli: Onorati di festeggiare la Reggiana

La formazione? “Top secret…”. Nessuna concessione da mister Andreazzoli (“beh, sono l’allenatore giusto: viva il vintage…”), in vista dell’amichevole per il centenario della Reggio Audace Fc. La mitica Reggiana. Tutto il Genoa si prepara a indossare il vestito della festa allo stadio Mirabello. E festa sia. “Siamo onorati e orgogliosi dell’invito ricevuto” racconta il tecnico prima della rifinitura mattutina a Craviago, davanti a decine di curiosi e una troupe. “La Reggiana è una società storica, nel cuore di tutti gli appassionati. Speriamo che questa sia una ulteriore ripartenza. L’Emilia è un posto abitato da gente meravigliosa. Ospitale. Lo stiamo vedendo in questi giorni tra Montecchio e Craviago. Siamo circondati da attenzioni che non ci aspettavamo. Dire grazie è il minimo…”.