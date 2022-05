Genoa, Amiri: Vittoria sulla Juve emozione indescrivibile

Nadiem Amiri è stato uno dei protagonisti della vittoria conquistata dal Genoa con la Juventus, successo che permette ai rossoblù di rimanere in corsa per la salvezza anche in virtù del pari domenicale tra Salernitana e Cagliari.

“Non ci sono parole che possano descrivere le mie emozioni durante questa partita. Grande battaglia da parte della squadra, continuiamo così! Grazie a tutti i tifosi”, ha scritto.

Intanto la squadra in mattinata è tornata subito al lavoro al Signorini con una seduta di scarico alla quale seguiranno due giorni di riposo. La ripresa, in vista della trasferta di Napoli di domenica, è fissata infatti per martedì prossimo.

Da segnalare infine l’iniziativa della società rossoblù che in vista dell’ultima gara casalinga della Primavera di Luca Chiappino, domani a “Begato 9 Stadium”, contro l’Empoli ha disposto l’ingresso gratuito per tutti i tifosi