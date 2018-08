Genoa, abbonamenti sfondano quota 17 mila

Anche la cima dei 17mila è stata raggiunta. Al Ticket Office del Genoa Museum and Store è scattato il rush finale per la corsa agli abbonamenti (non sarà possibile acquistarli allo stadio prima della partita con l’Empoli), disponibili sino a domenica compresa, in orario 10-19, presso la rivendita ufficiale del club in via al Porto Antico 4. La convenienza è assicurata vista l’economicità dei costi per assistere alle partite, rispetto al prezzo dei singoli biglietti, grazie anche alla politica adottata dalla società per favorire il maggior afflusso possibile.

Nella scorsa stagione sportiva furono 17.577 gli acccessi stagionali convalidati sui voucher o caricati sulle Dna Genoa, quest’ultime necessarie per ottemperare alle pratiche, ma emettibili anche sul momento della sottoscrizione da parte del personale in servizio, a cui consegnare il modulo compilato e firmato per la legge sulla privacy, scaricabile dall’apposita sezione del sito ufficiale o ritirabile in loco. Con questi dati la tifoseria rossoblù si conferma tra le prime dieci nel panorama nazionale, in attesa che i numeri assumano contorni definitivi.