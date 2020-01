Genoa, 400 tifosi con il Grifone a Verona

“Noi vogliamo essere vento”. Con impegno, coraggio e passione: tutti insieme. Le coordinate per avvicinare il match con il Verona sono state impartite da mister Nicola, ispirandosi ai versi di Fabrizio De Andrè. Tifoso sfegatato del ‘Vecchio Balordo’, “troppo coinvolto per scrivere l’inno o una canzone dedicata al Genoa”, di cui in settimana è ricorso l’anniversario della scomparsa. Nel ritiro del team, giunto in Veneto da Torino per concludere il ritiro di quattro giorni compreso tra le due trasferte, è scattato il conto alla rovescia per la partita che vedrà Criscito e compagni impegnati al Bentegodi. In mattinata la squadra si è radunata per una passeggiata collettiva e per la prima delle due riunioni tecniche indette prima del trasferimento allo stadio. Saranno circa 400, di cui 350 nel settore ospiti, i supporter del Grifone a sostenere i colori rossoblù.