Genoa, 11 mila biglietti già polverizzati per la Lazio

Va forte la prevendita per la partita del Genoa con la Lazio di domenica al “Ferraris” (ore 12:30).

Il ritorno della capienza al 100% dopo mesi di restrizioni, con la conferma dei prezzi popolari introdotti dalla proprietà (gratis gli Under 14 nella Sud), sta scaldando gli acquisti. A tre giorni dal match sono quasi 11mila i titoli emessi. I ritmi sono sostenuti, le vendite aperte a tutti. Una sola restrizione: i residenti nella regione Lazio possono acquistare tagliandi esclusivamente per il settore ospiti. I titoli di accesso, non reperibili alle biglietterie dello stadio il giorno della partita, sono disponibili al Ticket Office del Genoa Store in via XII Ottobre 43r (orario 10-19), sul portale www.sport.ticketone.it e nei punti vendita abilitati (Clicca Qui). Rimane l’obbligo di mascherina FFP2 e titolarità di Green Pass Base per accedere allo stadio.

PREZZI: Tariffa Intera (*Ridotta U.16)

Tribuna Superba: € 80

Tribuna Inferiore: € 39 (*20)

Distinti: € 18 (*9)

Gradinata Nord: € 9

Gradinata Sud: € 5

Promo Under 14 Gradinata Sud al Ticket Office del Genoa Store

Per ogni titolo di accesso acquistato un biglietto Under 14 omaggio nella Sud