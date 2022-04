Calcio – Il Magrazzurri ritrova la vittoria

Santo Stefano Magra – Ci vuole un recupero perché il Magrazzurri ritrovi finalmente la vittoria, ma lo fa nel migliore dei modi, liquidando il Marassi 1965 con risultato classico nel volgere di un tempo e allontanandone il fiato dal proprio collo in classifica: nonché agganciando il Bogliasco. Considerando recuperi e turni di riposo ancora in ballo gli azzurri possono considerarsi virtualmente, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, di nuovo in zona-playoff.

Cronaca molto sintetica: avvio equilibrato al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra, poi i padroni di casa accelerano, sono pericolosi con Cariati di testa al 20’ e con Cantoni anticipato in extremis dal portiere un paio di minuti più tardi; passano in vantaggio al 38’ con Santunione lesto a ribadire in rete una respinta di Bianchi su un tentativo di Cantoni.

Al 45’ Conti manca calciando sull’estremo difensore avversario il raddoppio, che tuttavia arriva a tempo regolamentare scaduto con Macchioni, a chiusura di una bella manovra corale. Secondo tempo scialbo che il “Magra” si limita a controllare. Unica vera palla-gol quella mancata d’un soffio dal “solito” Cantoni al 17’ (piuttosto peccato per l’infortunio a Forieri poco prima del riposo…)

Osservato prima del match un minuto di raccoglimento in memoria di Andrea Mazzoli, decano dello sport locale, recentissimamente scomparso.

Tabellino.

MAGRAZZURRI – MARASSI 2 – 0

MARCATORI: Santunione al 38’ e Macchioni al 47’.

MAGRAZZURRI: Fialdini, Montani (79’ Capetta), Macchioni; Forieri (39’ Mazzantini), Antonelli, Cervia; Cariati (92’ Folegnani), Morettini, Cantoni; Santunione (48’ Giannarelli) e Conti (88’ Atzeni). A disp, Polese, Salvatori A., Crovara. All. Paolini.

MARASSI 1965: Bianchi, Rossi, Casoria; Carrà (94’ Cuneo G.), Invernizzi, Cuneo A. (61’ Scagnetto); Sorgona (70’ Salvatori W.), Boggiani (30’ Cutrignelli), Rebecchi; Cristiani e Ottonello. A disp. Boschi M. e Allocca. All. Boschi.

ARBITRO: Prastaro di Genova.

Nella foto il minuto a ricordo di A. Mazzoli prima della gara