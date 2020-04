Gatta in pericolo a Savona

Felina di strada sottoposta ad un delicato intervento cesareo che è riuscito a salvarla, mentre i piccoli che aveva in grembo erano già morti

Una gatta gravida di una colonia felina libera del’oltreletimbro a Savona ha avuto una grave emorragia ed è stata soccorsa dai volontari della Protezione Animali .

Pippi, questo il soprannome datole, ora sta meglio e si sta faticosamente riprendendo; ma rimane, con il comune di Savona, il grosso problema economico del pagamento dei primo intervento urgente sui gatti feriti e malati delle colonie feline libere; non è infatti compreso nella convenzione che il comune ha con l’Enpa, contratto ormai obsoleto e che da molti anni non copre più le spese vive sostenute dall’associazione (201 gatti soccorsi nel 2019); e questa pesante situazione è aggravata dal rifiuto del comune di pagare le fatture del primo intervento urgente di cui, per non far mancare ai gatti bisognosi le indispensabili prime cure, Enpa deve farsi carico, riducendo pericolosamente le sue risorse (non ha mai ricevuto contributi statali).

Chi volesse contribuire a queste spese (quelle per l’operazione di Pippi ) potrà versare un contributo sul conto Carige dell’Enpa (IBAN IT90K0617510610000002425580) o, con Paypal, andando sul sito www.enpa.sv.it e con la causale “cure urgenti per gatti comune Savona”. Pippi ed i volontari ringraziano.