Garessio-Alassio, arrivano le supercar di Taste of Drive

Dalla città natale di Giorgetto Giugiaro al Molo di Alassio sfila l’essenza dello stile

Taste of Drive è un tour automobilistico a scopo benefico che ha l’obiettivo riportare l’attenzione sulla vera essenza italiana, fatta di arte, motori, luoghi, cibo e persone.

Il tour, a cui prenderanno parte 9 supercar moderne, si snoda a cavallo tra Piemonte e Liguria. La partenza è fissata per sabato 5 settembre alle 12.30 da Garessio città natale del designer di fama mondiale Giorgetto Giugiaro. Dopo circa un’ora di viaggio, la carovana giungerà ad Alassio e sarà scortata sul Pontile Bestoso per uno scenografico line-up delle vetture.

I partecipanti avranno circa un’ora di tempo per godersi la bellezza del luogo e ammirare le proprie vetture letteralmente disposte in mezzo al mare.

“Ancora una volta – spiega Massimo Parodi, presidente del Consiglio con delega alle Manifestazioni – abbiamo coinvolto le realtà locali che hanno subito accolto l’invito dell’organizzazione che con il patrocinio e il coordinamento del Comune di Alassio ha accolto l’invito ad ospitare la tappa del tour!”

Intorno alle ore 15, si riaccenderanno i motori per dirigersi verso Torre del Mare e da lì a Varazze per la tappa conclusiva del tour. Una volta giunti a destinazione, effettueranno un’esclusiva parata a passo d’uomo su Lungomare Europa, permettendo a tutti i passanti e turisti di ammirare le vetture in movimento. Terminata la parata, i partecipanti saranno attesi in Piazza Dante a Varazze, dove sarà predisposto un catering riservato ai piloti, accompagnatori e ospiti.

La partecipazione a Taste of Drive è su invito esclusivo ed è gratuita. I conducenti delle vetture effettueranno la donazione benefica che sarà devoluta interamente all’associazione LAPS Onlus.