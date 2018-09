Garassino: 69 telecamere di sicurezza in Valpolcevera. Ecco l’elenco di vie e piazze

Da lunedì 17 settembre iniziano le operazioni per installare telecamere di videosorveglianza nel territorio della Valpolcevera. Lo ha annunciato oggi Palazzo Tursi.

Saranno in tutto 69 gli impianti e l’ubicazione è stata concordata con la Questura di Genova che ha fornito agli uffici comunali della Sicurezza i luoghi più bisognosi di monitoraggio. Tra le vie ci sono anche zone dove attualmente non è possibile accedere a causa del crollo del Ponte Morandi, dove le telecamere verranno installate in un secondo tempo

Al progetto hanno lavorato, oltre che il Settore Sicurezza del Comune, anche gli uffici e l’assessorato comunale all’Informatica.

“Si tratta di un’operazione che avevamo promesso ai cittadini e che sono particolarmente soddisfatto di poter attuare – sottolinea l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino – Le telecamere perseguono un duplice obiettivo: aumentare il senso di sicurezza da parte della cittadinanza e aiutare le Forze dell’Ordine nella indagini qualora vengano commessi reati. A fine settembre contiamo di poter annunciare l’installazione di altri 30 impianti di videosorveglianza in tutto il territorio del Comune di Genova tenendo conto delle indicazioni e delle richieste dei cittadini. In due anni arriveremo a raddoppiare le telecamere che attualmente sono in tutto 340”.

Ecco l’elenco e il numero delle telecamere che saranno installate:

Brin- Fillak- Canepari 1

Campasso 1

Campasso 2

Giardini Guerra 2

Ikea 4

Passo Torbella 1

Perlasca 53D 4

Perlasca – Torbella 2

Petrella – via Jori 1

Piazza Masnata 2

Piazza Montano angolo via Rolando 1

Piazza Pallavicini (giardini) 1

Piazza Petrella 1

Piazza Rivara 2

Piazza Vittorio Veneto 1

Piazzale Palli 1

Piazzetta Penne Nere 1

Vezzani Pallavicini 2

Via Ariosto 2

Via Avio 1

Via Brin 2

Via Canepari/via Pongoli 1

Via Canepari / S.Bartolomeo Certosa 1

Via Canepari 3

Via Certosa 1

Via Chiusone 1

Via Dandolo 1

Via della Pietra 1

Via Fillak angolo via Campi 2

Via Jori / via Pongoli 1

Via Jori/ S.bartolomeo della Certosa 1

Via Jori incrocio Canepari 1

Via Jori 3

Via Mansueto 2

Via Perlasca angolo via Campi 2

Via Perlasca via Greto di Cornigliano 2

Via Piccone 1

Via Pieragostini 2

Via Reta 2

Via Rossini 1

Via Storace 2

Via Teglia 3.