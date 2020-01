Game of Kings il film dei backstage

Game of Kings, nasce il film del backstage e approda sul web con i contenuti inediti.

La serie ligure raccontata da dietro la telecamera nel montaggio di Marino Carmelo svela i segreti dei set.

Lunedì 20 gennaio ore 19, canale youtube D&e Animation, l’ultima novità sulla serie medieval fantasy girata in Liguria è il film del backstage. Interviste, riprese inedite e curiosità nel montaggio del regista genovese Marino Carmelo che presenta 69 minuti di prodotto, in uscita sul web in full HD. Una dimostrazione che la produzione indipendente D&E Animation, nonostante stia lavorando a un nuovo progetto, non abbia nessuna intenzione di accantonare la serie girata nel 2018 e 2019, anzi di sfruttarne ogni potenziale utile alla diffusione anche oltre confine. Il film del backstage ci racconta qualcosa di più sugli attori come Andrea Grifoni, Pierluigi Ferrero o Ivaldo Castellani, sulle location come il castello Spinola di Campo Ligure o il borgo di Balestrino in provincia di Savona e tante curiosità come la neve sul set del 5 maggio o le riprese tra il giorno e la notte di Quinto al mare. Un mix di aneddoti e contenuti inediti con l’intervista esclusiva all’autore e interprete Dario Rigliaco e al regista Gioele Fazzeri. Il dietro le quinte ci svela i segreti del noto stuntman Walter Siccardi alle prese con i dettagli dell’assedio, i trucchi del mestiere di Davide Arrighini alle prese con il duello dinnanzi alle porte del regno di Winrell e la magia del make up di Jessica Iaci, oltre che al grande lavoro del team di scenografi “cri-eco”. Un’opportunità per tornare nella Liguria di Game of Kings e apprezzarne ancora una volta i luoghi utilizzati nella serie, sotto altri punti di vista.

Questo il link dove sarà visibile il film del backstage lunedì 20 alle ore 19: https://youtu.be/qNMRfJXPYIk